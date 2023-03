Până anul trecut, când a devenit analist la Prima Sport, Adrian Cristea (39 ani) a fost o prezență discretă în spațiul public. În schimb, fosta sa parteneră și mama fiicei sale, Denisa Nechifor este foarte activă pe Instagram, unde are peste 70.000 de urmăritori.

Sacrificiile Denisei Nechifor pentru un corp de invidiat

Pe lângă afacerea cu diamanete pe care și-a dezvoltat-o, Denisa Nechifor își etalează pe social media și corpul de invidiat. În acest sens, a mărturisit că are un program rigulos cu antrenamente fizicie și că a renunțat la băuturile carbogazoase de mai bine de 20 de ani.

„De la 17 ani nu am băut deloc suc. Nu mi-au plăcut sucurile în general, însă în momentul în care m-am apucat de sport am renunțat definitiv la ele. Efectiv nu mi-am mai dorit să beau suc! Din când în când, mai ales vara, simt nevoia de un suc, dar mă abțin, nu am probleme.

Este foarte multă ambiție în ceea ce fac, mai ales când vine vara, pentru că în general vara, lumea consumă băuturi acidulate și uneori îmi este poftă și mie, dar nu am probleme pentru că mă pot abține chiar și în astfel de situații.

Merg la sală în fiecare zi de ani de zile și când nu vreau, eu tot merg. A devenit ca o rutină pentru mine. Este o foarte mare pasiune pentru mine sportul. Când se încălzește afară și vremea este plăcută, merg câte șase kilometri pe zi pe lângă Lacul Herăstrău și este foarte bine.

Lumea se plânge că nu este timp pentru mișcare, dar dacă te trezești cu o oră mai devreme decât îți este programul normal, de zi cu zi, ai timp să le faci pe toate”, a spus Denisa Nechifor pentru Click.