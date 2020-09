Kylie Jenner, asa cum si-o doresc toti barbatii! Fotografia care a innebunit internetul

Kylie Janner a incins din nou atmosfera pe retele de socializare.

Sezonul costumelor de baie s-a incheiat oficial, dar nu si pentru vedeta in varsta de 23 de ani. Kylie si-a incantat fanii cu o noua fotografie fierbinte intr-un costum de baie. Vedeta s-a pozat intr-un bikini minuscul, etalandu-si formele superbe, in timp ce statea pe o canapea. Milionara a adaugat in descrierea fotografiei: "A saptea zi a toamnei".

Kylie Janner este urmarita pe Instagram de peste 186 de milioane de urmaritori. Fotografia postata a strans peste 10 milioane de aprecieri in mai putin de 24 de ore.