Kiev a devenit cel mai poluat oras din lume din cauza incendiilor de la Cernobil! Un nor gros de fum a acoperit capitala Ucrainei

Incendiile din preajma fostei centrale nucleare, dar si o furtuna de nisip, au facut ca orasul Kiev sa fie cel mai poluat din lume.

Calitatea aerului din capitala Ucrainei a inregistrat valori istorice, Kievul devenind vineri cel mai poluat oras in lume din cauza incendiilor de padure din Cernobil, dar si din cauza unei furtuni de nisip care a lovit orasul, informeaza Reuters.

Locuitorii au reclamat faptul ca afara se simte un miros puternic de ars, iar autoritatile le-au recomandat sa ramana in case.

Potrivit masuratorilor de la IQAir, Kiev a inregistrat un nivel de poluare mai mare ca in orase precum Hangzhou sau Shanghai, din China.

"Fumul nu are in componenta fragmente chimice sau radioactive si nu reprezinta un risc. Nivelul de radiatie este in limitele normale. Totusi fumul poate sa cauzeze dureri de cap, tuse, dificultate respiratorie, iritatii ale ochilor, precum si alergii", a spus un repezentant al guvernului.

Desi autoritatile din Ucraina au declarat ca incediile are au izbucnit in aproprierea centralei nucleare nu reprezinta un pericol, activistii de mediu de la Greenpeace atrag atentia si spun ca focul s-a apropiat la doar 2km de reactorul nuclear distrus in explozia din 1986, existand astfel un pericol ridicat.

Imagini din timpul furtunii de nisip care a lovit Kievul.