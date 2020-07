"Joey" din Friends a ajuns de nerecunoscut! Cum a fost surprins la iesirea dintr-o pizzerie

Perioada de stat in casa si-a spus cuvantul!

Actorul Matt LeBlanc a fost surprins la iesirea dintr-o pizzerie din LA!

'Joey' a pus multe kilograme in perioada de carantina. Imbracat cu un tricou negru, LeBlanc s-a supus regulilor impuse de autoritati si a purtat masca la intrarea in restaurant. Angajatilor le-ar fi fost oricum greu sa-l recunoasca. Trecerea anilor a lasat urme si pe actorul care a cucerit milioane de fani in serialul 'Friends'.

Acum cateva saptamani, si Mathew Perry si-a lasat masca fanii cu transformarea prin care a trecut.

