INCREDIBIL | Un barbat a reusit sa fuga din carantina la doar 15 secunde dupa ce politia a plecat din fata casei sale! Ce s-a intamplat in momentul in care a fost prins

Un barbat a fugit din carantina.

Pandemia coronavirusului face ravagii pe tot globul, insa se pare ca mai exista si persoane inconstiente care nu inteleg cat de grava este situatia atat la nivel national cat si la nivel mondial. Federico Llamas, un surfer din Argenina, a fugit din carantina la doar 15 secunde dupa ce politistii l-au escortat acasa, potirvit cotidianului Ole.

Federico Llamas s-a intors recent din Brazilia, unde a fost intr-o vacanta de doua saptamani. Acesta a fost oprit la vama, i s-a luat temperatura si a povestit care a fost traseul lui exact. Dupa ce a povestit totul cu exactitate, a fost condus de catre doi politisti direct la domiciliul sau pentru a sta in carantina timp de 14 zile. In momentul in care cei doi politisti au ajuns in fata casei acestuia si au vazut ca Llamas parcheaza masina, acestia au parasit zona. La doar 15 secunde insa dupa ce politistii au plecat, surferul a pornit din nou masina si a plecat de la domiciliul sau.

Dupa acest episod, un judecator a emis un ordin de retinere pe numele lui Federico Llamas, iar politistii l-au gasit la 350 de kilometri departare de casa sa. Surferul va fi plasat in carantina sub atentia autoritatilor, iar in urmatoarele 14 zile se va decide daca va ajunge si la inchisoare sau va scapa doar cu o amenda.

