"IMPARATUL" fotbalului, mort de BEAT pe strazile din Rio de Janeiro. IDOLUL unei generatii a ajuns o EPAVA

Fostul mare atacant brazilian Adriano nu reuseste sa scape de dependenta de alcool cu care se confrunta de multa vreme.

Acum in varsta de 38 de ani, sud-americanul a facut furori in Serie A, mai intai la Parma, avandu-l coleg pe Adi Mutu, apoi la Inter Milano, echipa cu care a castigat patru campionate, perioada in care si-a atras un supranume demn de fotbalul pe care il juca, "Imparatul".

Dupa moartea tatalui sau a urmat declinul, Adriano fiind atat de afectat incat a picat in patima alcoolului. "Singurul lucru care ma facea fericit era sa beau whisky, vin, votca, bere. Mai ales bere, multa", recunostea fostul fotbalist intr-un recent interviu.

O que se passa na cabeça de Adriano imperador ? Meu Deus...@IrapuanF @Valdecirdelecl1 pic.twitter.com/Nv5pRD2Scq — Paulo (@pmelo916) July 13, 2020

O noua dovada a faptului ca Adriano n-a reusit sa scape de acest viciu face ocolul lumii in spatiul virtual, brazilianul fiind filmat in timp ce umbla beat pe o strada din Rio de Janeiro, sustinut de un prieten pentru a nu se prabusi la pamant. O imagine trista, in care "Imparatul" Adriano apare extrem de confuz, incercand cu greutate sa salute cateva persoane aflate in preajma.

Tweet Adriano Citeste si: