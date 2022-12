Imaginile pentru care fanii i-au cerut Ivanei Knoll să se apuce de OnlyFans. Cum s-a pozat fosta Miss Croația

Tânăra a avut de câștigat enorm ca popularite pe durata competiției, aparițiile sale fiind intens comentate la nivel internațional.

"Am venit în Qatar când aveam în jur de 570,000 de urmăritori, iar acum am peste 3,5 milioane, aproape cât populația Croației. Nu am visat că s-ar putea întâmpla așa ceva", a declarat fosta Miss Croația.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pe contul său de Instagram, unde a adunat peste 3,5 milioane de urmăritori, Ivana a postat fotografii noi lângă bradul de Crăciun, unde apare înconjurată de cadouri. Pozele au strâns aproape 600.000 de aprecieri.

Fanii au fost încântați să vadă respectivele fotografii, iar unii dintre ei, mai îndrăzneți, i-au sugerat să-și facă și cont pe OnlyFans.

Chiar dacă a fost acuzată că se afișează în ținute care încalcă codul vestimentar din Qatar, Ivana a reacționat: "Nimeni nu mi-a spus aici să îmi pun ceva pe mine.

Toată lumea vrea să fotografieze cu mine, chiar și localnicii. Doar pe twitter au fost reacții negative din partea qatarezilor. Dar, probabil voiau doar atenție", a spus aceasta, potrivit NYPost.