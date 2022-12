Fosta Miss Croația a fost „atracția principală” pentru fotoreporteri înainte de meciurile echipei lui Zlatko Dalic.

După ce Croația a fost eliminată, Ivana nu a stat departe de stadion și a fost prezentă pe stadion chiar și la finala Cupei Mondiale, câștigată de Argentina în fața Franței.

Ivana Knoll, ședință foto de Crăciun. Câte aprecieri a adunat

Pe contul său de Instagram, unde a adunat peste 3,5 milioane de urmăritori, Ivana a postat fotografii noi lângă bradul de Crăciun, unde apare înconjurată de cadouri. Pozele au strâns peste 500.000 de aprecieri.

Tânăra a avut de câștigat enorm la nivel de imagine pe durata competiției, aparițiile sale fiind intens comentate la nivel internațional.

"Am venit în Qatar când aveam în jur de 570,000 de urmăritori, iar acum am peste 3,5 milioane, aproape cât populația Croației. Nu am visat că s-ar putea întâmpla așa ceva", a declarat fosta Miss Croația.