Imagini terifiante de la bordul avionului. Motorul a luat foc si a inceput sa cada. Resturile, gasite in curtile oamenilor

Un avion Boeing 777 care se indrepta spre Honolulu a fost nevoit sa se intoarca de urgenta pe Aeroportul International din Denver (SUA) ca urmare a unei defectiuni tehnice majore.

Din imaginile filmate si postate pe retelele de socializare se poate vedea cum unul dintre motoarele avionului este cuprins de flacari, asta in timp ce mai multe bucatele mici ale aeronavei s-au desprins si au cazut la sol.

This photo was taken near 13th and Elmwood. Media stage in Commons Park on North side near dog park. PIO eta is 30 mins. pic.twitter.com/vfXlToB5mE