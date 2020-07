Imagini terifiante care amintesc de cazul lui George Floyd! Filmarea care ar putea declansa HAOSUL in lume! Un barbat de culoare, tinut la pamant de un politist care i-a pus genunchiul pe gat

Doi politisti din Islington, un district din Nordul Londrei au fost surprinsi in timp ce imobilizau un barbat de culoare. Unul dintre politisti isi tinea genunchiul apasat pe gatul barbatului care ii cerea ofiterului sa se ridice de pe gatul sau.

Filmarea readuce in memoria oamenilor 'cazul George Floyd' care a murit in urma unei astfel de agresiuni din partea politistilor din SUA. Dupa moartea lui Floyd, in toata lumea s-a declansat haosul. Protestele au luat amploare nu doar in Statele Unite, ci si in Europa, iar lucrurile au degenerat rapid. Clipul ar putea readuce in amintirea oamenilor situatia lui Floyd, iar o noua serie de proteste agresive ar putea incepe.

Absolutely disgusting, my sister is in this video witnessing police brutality and them kneeling on this black man’s neck. He is clearly not a threat and is in cuffs. Please share this video for awareness.#BLM #BlackLivesMatter pic.twitter.com/xLS1h6Ficx