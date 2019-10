Imagini SOC! Fost campion european, filmat cu droguri si escorte la o petrecere! VIDEO

Jeremy Menez, fost campion in Franta cu PSG, a fost filmat la o petrecere cu droguri si escorte in Mexic.

Jeremy Menez a fost campion european U17 cu nationala Frantei, iar in 2013 si 2014 a cucerit titlul de campion cu PSG si facea parte din nationala Frantei. Apoi a fost trimis la milan, Bordeaux, Antalyaspor si in cele din urma a ajuns in Mexic, la Club America. Mexicanii au descoperit de ce atacantul nu a reusit sa mai joace la nivel inalt. El a fost filmat la o petrecere cu droguri, iar imaginile au ajuns pe internet. Intre timp, jucatorul s-a despartit deja de Club America si a revenit in Franta, la Paris FC in liga a doua.

Sólo Jeremy puede preñar, periquearse, beber alcohol y jugar fútbol champagne en un mismo día. EL MEJOR FRANCÉS DE LA LIGA MX.pic.twitter.com/yFI5wB0X9Z — Matalos papi 2.0 (@eduardoo0598) October 8, 2019