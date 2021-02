Imagini senzationale. Si-au construit casa de vis dintr-o ruina de autobuz! Cat a costat intreaga afacere

Doi tineri din Marea Britanie au demonstrat cum se poate locui in conditii decente cu un efort financiar minim.

In timp ce marea majoritate a oamenilor isi cumpara apartamente sau case cu banii jos ori intra in fel de fel de formule financiare de achitare a banilor in rate, un cuplu din Regatul Unit a impresionat cu optiunea lor rar intalnita.

Astfel, dupa ce s-au gandit si la varianta unei rulote sau a unui container, Charlie MacVicar (26 de ani) si iubitul ei, Luke Walker (27 de ani) s-au oprit asupra unui autobuz vechi londonez, cu etaj, care nu mai avea nici o utilizare practica. L-au achizitionat in 2017 contra unei sume modice, aproximativ 3.000 de euro, dupa care s-au pus pe treaba in tentativa de amenajare a locuintei mult visate.

Apeland si la profesionisti pentru instalatiile sanitare si electrice, Charlie si Luke au izbutit in final sa-si duca planul la capat, drept dovada stand imaginile care circula si pe retelele de socializare. Astfel, dupa ce au distrus scaunele si balustradele specifice autobuzului, indragostitii au transformat etajul de sus in dormotor conjugal, alaturi de o baie, dar si de un dresing. In schimb, la etajul inferior a fost proiectata bucataria, precum si un spatiu office, pentru birourile de lucru.

