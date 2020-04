Imagini greu de privit! Cum arata mainile medicilor din Suceava, dupa o zi intreaga de ingrijit pacienti cu coronavirus

Situatia din Suceava este una critica.

Medicii de la Suceava lucreaza in conditii grele, ore in sir, pentru a trata bolnavii de coronavirus, in cea mai afectata zona a tarii. In cadrul Spitalului Judetean au ramas putine cadre medicale, astfel ca munca ii copleseste uneori pe medici, dovada fiind fotografiile cu mainile acestora dupa o tura de 12 ore.

"Noi, astia care au mai ramas, facem 12 ore. Suntem pe front, ca ceilalti nu sunt disponibili. Un program mai scurt ne dorim, sa nu stam 12 ore, e infernal.

Daca vin la serviciu pe o tura de 12 ore, trebuie sa vin cu doua costume de infirmiera sau de asistenta, două perechi de chiloti, două perechi de sutiene. Trebuie să vin cu o punga de haine cu mine. Dupa jumătate de oră, incep sa curga sudorile.

Cand ma dezbrac la final, curge apa din costum", a dezvaluit un medic, pentru Libertatea.

Sursa foto: Libertatea