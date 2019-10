Imagine rara. Cum arata mama lui El Chapo! Ea este femeia care l-a crescut pe sangerosul traficant de droguri

El Chapo se afla in inchisoare, in SUA.

Cel mai cunoscut traficant de droguri din lume, Joaquin Guzman, poreclit El Chapo, a primit o veste devastatoare in urma cu doua luni, cand a fost condamnat definitiv la inchisoare pe viata pentru crimele pe care le-a facut de-a lungul timpului.

El Chapo este liderul cartelului Sinaloa, cel care era responsabil pentru 90% din cocaina care intra in SUA in fiecare an.

La 62 de ani, El Chapo si-a vazut pentru ultima data mama in timpul procesului care i-a adus condamnarea pe viata, fara posibilitatea de a fi eliberat vreodata. Femeia a fost transportata din Mexic in scaun cu rotile pentru a asista la proces si pentru a-si vedea pentru ultima data fiul.

Maria Consuelo Loera Perez pe numele ei, femeia a primit o viza speciala pentru a merge la proces, intorcandu-se apoi in Mexic. Familia femeii conduce in continuare afacerile cu trafic de droguri ale cartelului Sinaloa.

De altfel, dupa arestarea lui El Chapo, fiii acestuia au preluat afacerea si au continuat traficul de droguri in toata lumea.