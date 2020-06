De asta n-o pierde din ochi! Baschetbalistul din NBA cuplat cu super-modelul care a purtat SUTIENUL de 2 milioane de dolari

Manechin la casa de moda Victoria's Secret, brazilianca Lais Ribeiro e logodita cu unul dintre cei mai cunoscuti sportivi de peste Ocean.

In varsta de 29 de ani, frumoasa sud-americanca a atins apogeul in modelling in 2015, atunci cand a fost cooptata in celebra trupa de "ingerasi" de la Victoria's Secret. Ulterior, ea a avut onoarea sa poarte un faimos sutien incrustat cu 6.000 de diamante, in valoare de 2 milioane de dolari.

In viata privata, Lais Ribeiro a avut "magnet" la baschetbalisti. Astfel, dupa o relatie de 4 ani cu "anonimul" Jared Homan (care a evoluat majoritatea timpului in Europa, capatand si nationalitate bulgara), brazilianca a dat lovitura cuplandu-se cu unul dintre numele mari din NBA. Este vorba despre Joakim Noah (35 de ani), componenent al echipei LA Clippers si care a mai trecut in cariera pe la Chicago Bulls si New York Knicks.

Cei doi s-au cunoscut in 2018, s-au logodit in 2019 si probabil pregatesc acum nunta. Incurcati putin de pandemia cu coronavirus, Joakim si Lais se bucura din plin de zilele libere, pe retelele de socializare aparand mai multe fotografii cu fericitul cuplu harjonindu-se in apele Oceasnului Pacific, in dreptul oraselului Malibu (California).