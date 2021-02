Furtuna de zapada a fost urmata de adevarata "bomba". E ridicol ce-au putut sa primeasca acasa oamenii

O situatie bizara se petrece in statul american Texas cu facturile de electricitate ale persoanelor fizice.

Texanii s-au lovit in ultima perioada cu mari probleme legate de vremea de iarna extrema, furtunile de zapada ducand in mod regulat la intreruperi in furnizarea curentului electric. "Bomba" a picat insa pentru unii oameni atunci cand lucrurile s-au rezolvat, iar pe adresele lor au venit noile facturi.

Astfel, in locul sumelor acceptabile cu care erau obisnuiti, multi consumatori s-au trezit ca sunt datori cu mii de euro, fara sa primeasca nici o explicatie clara in acest sens. Recordul din acest punct de vedere ii apartine unui pensionar de 63 de ani, pe numele caruia s-a emis o factura de 16.752 de dolari. "Mi-as da toate economiile. Nici nu stiu cum se poate rezolva asta", a spus el in presa de peste ocean.

Din punct de vedere tehnic, furnizorul de energhie electrica Griddy a incercat sa explice "greseala", sustinand insa ca vina nu ii apartine, afirmatii care au sporit deruta din mintile celor afectati in mod direct. In cele din urma, la nivel statal, autoritatile s-au mobilizat pentru a reglementa problema intre agentii implicati.

