FOTO | Cum arata fiicele lui Dan Petrescu, care i-au cerut sa nu se mai consume pe banca

Antrenorul lui CFR Cluj are trei fete din doua casatorii.

Dan Petrescu are doua fiice din prima casatorie, cu medicul psiholog Dana, de care a divortat in 2005. Chelsea Beatrice (21 ani) este pasionata de hipism, strange bani pentru actiuni caritabile, a absolvit in aceasta vara University of Warwick, cu licenta in Studii Politice si Internationale si s-a angajat ca avocat stagiar la o firma din Bristol.

Rebecca (25 ani) a practicat baschetul, si-a luat licenta in Business si Management, in 2015, la University of Sussex, si lucreaza acum in domeniul organizarii de evenimente la o companie din Londra. Ea este pasionata de calatorie si de festivalurile de muzica electronica si a terminat de curand un tur al Americii de Sud, in care a vizitat Brazilia, Chile, Columbia, Bolivia si Peru.

Antrenorul lui CFR Cluj mai are o fiica, Jennifer Anne Marie (11 ani), din a doua casatorie cu modelul Adriana Stan, care sta in Emiratele Arabe Unite, impreuna cu mama sa, si este eleva premianta la Kings' School Al Barsha din Dubai.

“Acasa, tata vorbeste mult despre fotbal. Nu numai despre echipele lui. Noi mergem pe stadion doar pentru el. De fiecare data stam numai la loja. Tata nu ne lasa in tribune, pentru ca sunt prea multe injuraturi. Tata e foarte pasionat de ceea ce face, dar trebuie sa fie mai calm, chiar i-am cerut sa fie mai linistit la meciuri. Nu il recunoastem cand vedem imaginile din timpul meciurilor”, spuneau fetele lui Petrescu.