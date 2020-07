Filmarea pe care cea mai influenta bloggerita din lume o vrea STEARSA IMEDIAT! Sotul a surprins-o COMPLET GOALA in timp ce isi facea dus

Chiara Ferragni (33 ani) este prima bloggerita de fashion care a reusit sa isi transforme blogul intr-o marca globala.

Devenita cunoscuta in urma blogului sau, The Blond Salad, care in 2014 a generat o cifra de afaceri de peste 6 milioane de euro, Ferragni este primul blogger de succes mondial.

Chiara si-a lansat blogul din 2009, atunci cand blogging-ul nu era atat de cunoscut, iar de atunci a fost intr-o ascensiune continua. In prezent, are 20.4 milioane de urmaritori pe Instagram si si-a deschis propria linie de incaltaminte si haine.

Tanara s-a casatorit cu un cantaret italian, Fedez, alaturi de care are si un baietel. Sotul sau a surprins-o intr-o ipostaza care a scos-o din minti pe Chiara. Barbatul voia sa ii schimbe piesa pe care o asculta in timp ce facea dus, moment in care si filma ceea ce face, si fara sa isi dea seama, si-a surprins sotia goala in dus.

Filmarea a devenit rapid virala spre dezamagirea influencerului.