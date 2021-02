Femeia care vrea sa aiba 100 de copii la 30 de ani! Cum e posibil si cine ii "finanteaza" visul

O bloggerita de 23 de ani din Rusia si sotul milionar au ambitia de a deveni cea mai numeroasa familie din lume.

Peste 100 de copii la varsta de 30 de ani. Acesta e obiectivul pe care si l-a propus rusoaica Christina, care in prezent e mama a 11 copii, dintre care doar pe unul singur l-a nascut ea. Este vorba despre fiica Vika, conceputa in mod natural cand Christina avea 17 ani.

Ulterior, intr-o vacanta in Georgia, in orasul Batumi rusoaica l-a cunoscut pe milionarul Galip Ozturk (56 de ani), proprietarul unui lant hotelier cu care s-a maritat. Cei doi au decis apoi ca e cazul sa-si mareasca familia cat se poate de mult si intr-un timp foarte scurt. Asa a aparut ideea sarcinilor-surogat, permise in statul Georgia, sotii Ozturk platindu-si practic viitorii copii cu aproximativ 8.000 de euro "bucata".

Dintre cei 10 copii adusi pe lume de mame-surogat, primul s-a nascut la 10 martie 2020, iar ultimul la 16 ianuarie 2021, acesta fiind doar inceputul unei liste care se vrea de 10 ori mai mare. Pentru sotii Ozturk banii vor fi ultima problema, afaceristul Galip anuntand ca e dispus sa investeasca milioane de euro, daca e cazul, pentru ca sotia sa sa depaseasca cifra de 100 de copii la varsta de 30 de ani.

Tweet mama surogat Citeste si: