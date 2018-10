Femeia care a cheltuit 18 milioane de euro in cel mai celebru magazin din Europa! Dezvaluiri incredibile. Cu ce se ocupa

Are toate sansele sa fie cautata de marile televiziuni ale Planetei pentru un documentar in care sa-si spuna povestea.

Pana sa isi spuna povestea la TV, Zamira Hajiyeva trebuie sa dea niste explicatii in fata autoritatilor britanice. Femeia a cheltuit nu mai putin de 18 milioane de euro in 10 ani la magazinul Harrods, unul dintre cele mai luxoase din lume. De origina azera, Hajiyeva este prima tinta a noii legi anti-coruptie din UK.

Povestea ei a devenit cunoscuta dupa ce a pierdut in instanta dreptul ca identitatea ei sa nu fie dezvaluita in presa. Hajiyeva, 55 de ani, e sotia unui fost bancher. Acum risca sa-si piarda casa in valoare de 17 milioane de euro din apropierea Harrods, precum si un domeniu de golf pe care il detine in Berkshire. Asta daca nu va reusi sa-si justifice veniturile uriase in fata Inaltei Curti!

Hajiyeva trebuie sa aduca dovezi in legatura cu sursele de venit pe care ea si sotul sau le-au avut in ultimii ani, astfel incat sa-si permita stilul de viata tumultos din prezent.

Jahangir Hajiyev, sotul Zamirei, e fostul director al International Bank of Azerbaidjan. In 2016, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare pentru ca a fost gasit vinovat intr-un dosar de frauda si spalare de bani. In urma faptelor sale, din conturile bancii au disparut mai multe zeci de milioane de euro. Judecatorii l-au obligat pe Hajiyev si sa plateasca o compensatie de 39 de milioane de euro.