Ea l-a trezit la VIATA pe Douglas Costa! Brazilianul lui Juve a dat primul gol al sezonului in Serie A. Iubita sexy l-a provocat si la dans

Mijlocasul lui Juventus a spart gheata in acest sezon din Serie A, marcand unul dintre golurile din victoria cu Genoa (3-1).

In varsta de 29 de ani, fostul jucator al lui Mircea Lucescu la Sahtior a intrat intr-un con de umbra in ultimele doua sezoane, insa da semne de revenire. Marti seara, alaturi de Ronaldo si Dybala, Douglas Costa a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai "Batranei Doamne" in deplasarea de la Genoa.

Intrat pe teren in minutul 66, el a dat golul de 3-0 si a mai facut o faza spectaculoasa. Desi a evoluat in 17 meciuri din Serie A in actuala stagiune, aceasta este abia prima reusita a lui Costa, iar o parte din merite ii revin probabil frumoasei sale iubite, Nathalia Felix.

Brazilianca sexy e un adevarat star pe retelele de socializare, multe dintre fotografiile de pe Instagram fiind facute chiar in compania lui Douglas. Mai mult, fotbalistul si iubita sa au facut senzatie pe Tik Tok cu un scurt filmulet in care Nathalia danseaza provocator, iar Costa o asista si o completeaza din spate.