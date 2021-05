Ea este bomba sexy cu care s-a iubit Neymar! Fata a dezvaluit totul despre relatia cu starul lui PSG

Un model brazilian spune ca a avut mai multe intalniri cu Neymar.

Larissa de Lima Cerqueira este model brazilian si DJ. Tanara a dezvaluit ca a avut mai multe intalniri fierbinti cu starul lui Paris Saint-Germain, iar nimeni nu a aflat de ele pana acum.

Totul s-ar fi intamplat in 2018, dupa ce Neymar s-a despartit de iubita sa, Bruna Marquezine. Modelul a anuntat ca s-a cuplat cu fotbalistul in repetate randuri, de fiecare data in Paris. Dezvaluirile au avut loc pe un grup de Whatsapp, acolo unde fata organizeaza un concurs, in care se sunt implicati 14 participanti, iar premiul este de aproximativ 15 500 de euro.

"Am fost cu Neymar de mai multe ori. Am participat la un show in Paris, iar el este o persoana iubitoare. M-a tratat foarte frumos, nu pentru ca isi dorea sa fie cu mine, ci pentru ca asa se comporta el cu oamenii.

El s-a comportat frumos si cu producatorul meu si cu bodyguard-ul. E foarte modest, serios", a spus fata, conform Daily Star.