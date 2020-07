E prea CALD afara! Emily Ratajkowski a renuntat la haine si a lovit cu o noua postare: cum a fost surprinsa celebra actrita chiar de sotul ei

Emily Ratajskowski (29 de ani) are peste 26 de milioane de urmaritori pe Instagram.

Emily s-a facut cunoscuta in ultimii ani pentru rolul din filmul Gone Girl, dar si pentru diversele colaborari cu diversi artisti. Tanara de 29 de ani este urmarita pe Instagram de 26.6 milioane de persoane si retelele de socializare sunt o sursa in plus de venit pentru ea.

Emily a parasit aglomeratia din New York, iar in weekend-ul trecut a mers impreuna cu sotul si cu cainele ei intr-o scurta vacanta la tara.

Caldura de afara a obligat-o sa renunte la haine si sotul ei i-a imortalizat corpul perfect:

"Fata indragostita", a fost descrierea postarii.