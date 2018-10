Emily Ratajkowski a fost arestata in Washington! Motivul pentru care celebrul model a ajuns dupa gratii

Celebrul model Emily Ratajkovski si actrita americana Amy Schumer s-au numarat printre cele 30 de persoane arestate in urma unui prostest care a avut loc in Washinghton.

Protestul a fost organizat impotriva numirii unui personaj controversat in fruntea Curtii Supreme americane.

Brett Kavanaugh, candidatul sustinut de Donald Trump, a fost acuzat in trecut de abuzuri sexuale.

Protestatarii retinuti au fost eliberati de politisti dupa cateva ore de audieri.

Amy Schumer and Emily Ratajkowski were among 300 protesters arrested for staging an anti-Kavanaugh sit-in on the floor of a Senate office building pic.twitter.com/mRKFwHL0y1