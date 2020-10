Disparuta FARA URMA! Fosta gimnasta olimpica cu medalie de aur care 'i-a nascut gemeni lui Vladimir Putin' este de negasit: noi informatii ies la iveala

Alina Kabaeva (37 de ani) ar fi adus pe lume copiii lui Vladimir Putin la o clinica din Elvetia in urma cu patru ani.

Mai multe povesti despre o presupusa poveste de dragoste intre Alina si Vladimir Putin au fost publicate in mass-media rusa, insa ulterior au fost sterse.

Alina Kabaeva este o fosta gimnasta olimpica, medaliata cu aur in 2004, la Atena. In varsta de 37 de ani in prezent, ea nu a mai fost vazuta din 2018, cand s-a speculat ca este insarcinata in doua luni.

In aprilie 2019 ar fi nascut o pereche de baieti intr-o clinica privata din Elvetia. Un intreg etaj al clinicii de obstetrica ginecologica a fost inchis si un doctor italian s-ar fi ocupat de operatia Alinei.

Potrivit Daily Star, ziarul Moskovsky Komsomolets a publicat intreaga poveste, insa ulterior aceasta a fost eliminata.

Desi Vladimir Putin (68 de ani) a negat in repetate randuri ca ar avea o relatie cu fost gimnasta, aceasta este in continuare de negasit, anunta The Sun.

O sursa din Moscova a declarat recent pentru ziarul britanic: "Putin este un barbat foarte privat. De ani de zile isi ascunde cele doua fiice adulte sub identintati false.

Chiar si acum, desi vorbeste despre ele ocazional, nu le spune pe nume niciodata.

Daca Alina si-ar fi nascut copiii, ascunderea ei ar putea fi unul dintre cele mai puternice indicii care dovedesc acest lucru. Este obsedat de securitatea familiei sale."

Alina a castigat doua medalii olimpice, 14 medalii la Campionatul Mondial si 25 de medalii la Campionatul European. Dupa cariera ei sportiva stralucitoare, a devenit deputat in partidul Rusia Unita al lui Putin.

O posibila relatie dintre ea si Putin a fost relatata pentru prima oara de ziarul rus Moskovsky Korrespondent in 2008, condus de magnatul media si fostul spion al KGB, Alexander Lebedev. Povestea a fost negata atunci si ziarul a fost inchis.

