Dialog HALUCINANT intre "LEII" nationalei Angliei si ISPITELE islandeze. "De ce vreti sa veniti la hotel?" Raspunsul fetelor: "Tu de ce crezi?"

Au iesit la iveala noi detalii despre scandalul sexual in care au intrat internationalii englezi Mason Greenwood (18 ani) si Phil Foden (20 de ani).

Cei doi tineri jucatori au fost exclusi din lotul nationalei Angliei dupa ce in presa au aparut imagini compromitatoare cu Greenwood si Foden in compania unor tinere islandeze, in camera de hotel. Intre timp, a fost dezvaluita si identitatea fetelor, este vorba de o fosta Miss Islanda, Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir (20 de ani), si de verisoara sa, Lara Clausen.

Tabloidele britanice au intrat acum si in posesia unui scurt dialog pe care fotbalistii l-au purtat, probabil online, cu "ispitele" nordice inainte ca cei patru sa-si duca la capat intentiile. Iata pasajul care ii compromite si mai mult pe jucatorii de la Manchester United (Greenwood) si Manchester City (Foden):

Foden: "Ce spuneai?"

Fata: "Care-i planul?"

Foden: "Care-i planul?"

Fata: "Mmmm..."

Foden: "Mason, care-i planul?"

Fata: "Putem merge la hotel, dar nu stiu cum ne veti strecura inauntru"

Foden: "De ce vreti sa veniti la hotel?"

Greenwood: "Pentru ce crezi?"

Fata: "Da, pentru ce crezi, omule?"

Foden: "Ai un iubit?"

Fata: "Da"