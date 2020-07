Dezvaluiri halucinante! Robbie Williams, aproape sa fie DECAPITAT alaturi de sotia! Ce s-a intamplat

Robbie Williams si-a socat fanii cu o dezvaluire din trecutul sau!

Artistul a povestit in podcastul sotiei sale, Ayda Field, prin ce experienta teribila a trecut in 2010, in timp ce se afla in Haiti. Robbie se afla alaturi de Ayda in tara care tocmai fusese lovita de un cutremur devastator. Voia sa ajute la reconstructia tarii in cadrum unui program UNICEF.

Robbie si Ayda au dat peste o banda care i-a amenintat cu moartea daca nu parasesc zona.

"Eram acolo pentru a ajuta. Nu intelegeam nimic! A fost inspaimantator! Am zis sa plecam mai repede", a spus Robbie in dialogul cu sotia lui. Starul pop a petrecut doua zile in portul Jacmen imediat duna seism.

250 000 de oameni si-au pierdut viata in urma cutremurului din Haiti, in timp ce 1,5 milioane au ramas fara case.