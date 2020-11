Detaliul rusinos din viata unui star planetar. Fosta sotie l-a dat de gol: "N-a facut asta un an intreg!"

Imaginea publica a unui celebru artist britanic e profund afectata de acuzatii neasteptate venite din partea unei foste partenere de viata.

Ajuns la 69 de ani, cantaretul Phil Collins trece printr-o perioada extrem de complicata in viata privata, aflandu-se intr-un adevarat razboi judiciar cu cea de-a treia sa sotie, Orianne Cevey. Cei doi s-au casatorit in 1999, au facut doi copii, pentru a divorta in 2006. Ulterior, dupa un deceniu, Phil si Orianne si-au reluat legatura sentimentala, care s-a rupt inca o data in aceasta vara.

Pentru ca Phil Collins n-a vrut sa renegocieze termenii divortului, Orianne Cevey l-a amenintat cu dezvaluirea in presa a unor detalii de ordin intim. Si s-a tinut de cuvant, de vreme ce portalul TMZ a publicat o declaratie uluitoare a femeii de 46 de ani, care sustine ca Phil Collins si-ar fi neglijat atat de mult igiena personala, incat aproape un an de zile n-a facut dus si nici nu s-a splat pe dinti. "Duhoarea sa era atat de patrunzatoare incat devenise un pustnic si nu mai voia sa interactioneze cu oamenii", a dezvaluit Orianne.