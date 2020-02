De astazi nu mai trebuie sa plateasca! Prim tara din lume care asigura transport gratuit pentru locuitori! Care este motivul din spatele deciziei

Prima tara din Europa care a luat aceasta decizie.

Guvernul din Luxemburg vrea sa reduca traficul infernal din tara si au luat o decizie incredibila in acest sens. Potrivit The Guardian, de astazi transportul public va fi gratuit. O astfel de masura a fost adoptata partial si in alte orase din lume, dar ministrul Transporturilor din Luxemburg a spus ca este pentru prima oara cand o astfel de masura vizeaza o tara intreaga.

Transportul va fi gratuit incepand de sambata. Masinile sunt cel mai folosit mijloc de transport din tara. Autobuzele erau folosite de doar 32% de oameni pentru a se deplasa la locul de munca. Totusi vor exista si exceptii de la aceasta masura, calatoriile la clasa 1 cu trenul si anumite autobuze de noapte.

