De aici e imposibil sa evadeze! Cum arata celula in care El Chapo va trai izolat toata viata

Joaquín "El Chapo" Guzman a fost condamnat la inchisoare pe viata + 30 de ani si amendat cu 12 miliarde de dolari!

Cel mai temut trafiant de droguri in viata a fost prins de americani in urma cu doi ani, iar acum a primit sentinta finala. El Chapo, subiectul unui popular serial pe Netflix, a fost condamnat pe viata de catre justitia americana, sentinta la care a mai fost adaugata o pedeapsa de 30 de ani. In plus, El Chapo va fi nevoit sa plateasca o amenda de 12 miliarde de dolari, cat valoreaza drogurile introduse de el in SUA.

El Chapo a evadat de doua ori din inchisorile mexicane, insa in SUA ii va fi aproape imposibil. A fost trimis la inchisoarea de super maxima securitate din Florence, Colorado, acolo unde isi petrec restul zilelor teroristi si ucigasi in serie. "E inchisoarea inchisorilor. Daca e o inchisoare din care nu se poate evada, aceea este cea din Florence", a spus Burl Cain, un fost director de inchisoare.

Sunt 400 de detinuti inchisi la ADX, toti stau singuri timp de 23 de ore din 24 in celule de cativa metri patrati, cu mobila fixata in pereti si pardosele de ciment. Potrivit unui raport Amnesty International, detinutii petrec ani in sir in care nu rostesc niciun cuvant si nu au contact cu alte persoane. "E versiunea hi-tech a iadului", a spus un fost detinut.

O fereastra de cativa centimetri e singurul contact al detinutilor cu lumea exterioara. Afara este un gard electrificat, turnuri de control, camere video si caini de vanatoare. Inchisoarea este izolata, iar cel mai apropiat oras este la multi km departare, astfel ca daca cineva reuseste sa evadeze poate fi prins in scurt timp.

Teroristul Ted Kaczynski, Dzhokhar Tsarnaev - autorul atentatelor de la maratonul din Boston, Zacarias Moussaoui - unul dintre atacatorii de la 11 septembrie 2001 sunt cativa dintre detinutii de la inchisoarea ADX Florence unde isi va petrece El Chapo restul zilelor.



