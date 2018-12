Cum arata profesoara care ii trimitea unui elev poze cu ea dezbracata. A castigat titlul de "Miss" acum 4 ani

O profesoara de fizica poate ajunge la inchisoare.

Ramsey BethAnn Bearse este fosta Miss Kentucky in 2014, insa tanara are probleme mari cu legea, riscand sa stea pana la 20 de ani dupa gratii. Aceasta lucreaza ca profesoara de fizica de cativa ani, insa acest lucru ii poate aduce o condamnare foarte mare.

Bearse a fost arestata vineri pentru ca i-a trimis unui elev in varsta de 15 ani poze cu ea dezbracata total, lucru interzis de lege, in special avand in vedere relatia profesoara - elev dintre cei doi.

Stirea a starnit mai multe reactii amuzante in mediul online, multi spunand ca tanarul de 15 ani nu ar fi trebuit sa se planga ca primeste astfel de poze, insa lucrurile sunt foarte serioase si grave pentru fosta Miss, care intre timp a si fost data afara de la liceul unde lucra.