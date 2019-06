Cum arata femeia care n-a mai mancat de 97 de zile: "Traiesc doar cu energia aerului" FOTO

O femeie in varsta de 25 de ani socheaza cu dieta ei radicala!

Audra Bear din Minneapolis, Minnesota, a avut mere grija de dieta ei si a cautat tot timpul sa-si optimizeze meniul astfel incat sa fie sanatoasa, iar corpul ei sa fie in forma. A inceput prin a fi vegana, apoi raw-vegana, dupa care a trecut inceput sa renunte la mancarurile solide cu totul si sa se limiteze doar la sucuri si ceaiuri.

Audra tine post negru si face exercitii de respiratie intre o ora si 3 ore pe zi. A inceput cu o serie de 5 zile si a continuat pana a ajuns la 97 de zile fara nicio mancare solida, doar cu ceaiuri, sucuri si smoothie-uri naturale. Aceasta practica este periculoasa si nu este demonstrata stiintific ca fiind sanatoasa pentru corpul uman. Audra e convinsa ca hrana provenita de la "energia aerului" o face mai sanatoasa si sa arate mai bine.



"Tot ce este in jurul nostru conteaza, aerul pe care il respiram, lumina soarelui, natura, relatiile cu oamenii si toate vietatile. Este aceasta energie cea care ne alimenteaza si ne sustine ca si oameni", spune femeia.

"Am auzit despre astfel de oameni, dar nu m-am gandit niciodata ca o sa fiu si eu ca ei. Iubeam mancarea si iubeam sa mananc. Dar cand am inceput exercitiile de respiratie am realizat ca nu mai am pofta de mancari solide si dense. Am renuntat la macare si am inceput sa practic respiratia, prima serie a durat 5 zile, dar cea mai lunga a ajuns la 97 de zile si ma simt minunat. Mananc ocazional, dar mai mult din motive de sarbatoare", mai spune ea.

VEZI CUM ARATA AUDRA IN GALERIA FOTO DE MAI JOS!

FULLSCREEN Galerie Foto

/