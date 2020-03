"Cu tot cu rahatul asta de coronavirus, eu tot fac bani!" Declaratie scandaloasa a lui Mayweather in plina pandemie! Ce a putut sa faca fostul luptator! Gestul sau face inconjurul lumii

Floyd Mayweather a reusit din nou sa intre in centrul atentiei prin declaratiile sale. Americanul in varsta de 43 de ani a facut un live pe Instagram in care lea spus fanilor sai cati bani a facut de cand a aparut pandemia coronavirusului.

"Chiar asa cum sunt eu, acest Floyd care nu va mai avea vreun ban, tot am facut investitii destepte. Tocmai din acest motiv, chiar acum, cu tot rahatul asta cu pandemia si cu toate nebuniile care se petrec..investitiile mele inca sunt profitabile. Eu tot fac bani.

Nu fac asta ca sa dau peste nas cuiva sau ca sa ma laud. Vreau doar sa va arat ca eu, cu toata aceasta criza, tot ii pot hrani pe cei dragi. Trebuie sa ii lasi pe toti sa stie. Imi pot hrani sotia, imi pot hrani copilul. Vremurile dure nu rezista mult, dar oamenii duri da", a spus Mayweather.

