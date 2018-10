Controversa provocata de sotia lui El Chapo, cel mai mare traficant de droguri: "Nu are rusine, e incredibil" FOTO

Sotia lui El Chapo duce o viata de lux in timp ce sotul ei isi asteapta procesul la New York.

El Chapo, cel mai mare traficant de droguri din lume, e judecat in SUA pentru o multime de crime. Sotia acestuia in schimb duce o viata de lux si se expune fara jena pe internet.

El Chapo e insurat Emma Coronel, fosta castigatoare a unui concurs de frumusete, in varsta de 29 de ani. Ea posteaza des poze in bikini de la plaja si isi etaleaza posetele de la Prada de mii de euro. Recent, ea a organizat o petrecere monstru cu tema Barbie pentru fiicele ei cu El Chapo.

La 61 de ani, El Chapo isi asteapta procesul de la New York, programat sa inceapa in luna noiembrie. Lordul drogurilor a devenit faimos dupa ce a evadat de doua ori din inchisori de maxima securitate.

"Toata povestea asta e ireala. E isi etaleaza averea si stilul de viata in fata tuturor fara rusine", spune un agent DEA in New York Post.

Intre timp, El Chapo e acuzat de 17 crime, intre care traficul a 200.000 de kg de cocaina in Mexic in SUA.