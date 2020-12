COMOARA neasteptata gasita de un cautator de AUR. E veche de 57.000 DE ANI si e intr-o stare PERFECTA

O descoperire uimitoare facuta in urma cu 4 ani a fost explicata abia acum de specialisti.

Un muncitor dintr-o mina de aur din regiunea canadiana Yukon a fost cel care a scos la suprafata minunea. Astfel, incercand sa curete cu tunul de apa o placa de noroi inghetat, la lumina a iesit un mic animal mumificat, care s-a dovedit a fi un pui de lup.

Paleontologii au intrat in alerta si au cercetat cu atentie "comoara" gasita in mina de aur, concluziile fiind anuntate la 21 decembrie intr-o revista de specialitate.

"Este cea mai completă mumie de lup care a fost găsită vreodată. E practic suta la suta intactă, nu-i lipsesc decât ochii", spune Julie Meachen, paleontolog la Universitatea Des Moines din Iowa, precizand ca animalul respectiv a trait in urma cu 57.000 de ani, fiind conservat in permafrost, stratul de pamant care e in permanenta inghetat.

Faptul ca exemplarul de lup (care avea 6 sau 7 saptamani cand a murit) s-a pastrat atat de bine le-a permis cercetatorilor sa traga numeroase concluzii privind stilul de viata al animalelor din acea perioada extrem de indepartata.

