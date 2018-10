Cine e singurul om din lume care le-a dat traficantilor columbieni o teapa de 10 milioane de dolari si a scapat. Cartelul Cali il cauta de 20 de ani

De mai bine de 20 de ani, cubanezul Nestor "Tony" Yester este urmarit international de autoritatile americane. Pe langa FBI si DEA, si traficantii columbieni vor sa puna mana pe el.

Traficantul cubanez Nestor "Tony" Yester se poate lauda ca este singurul om in viata care a reusit sa pacaleasca Cartelul Cali cu 10 milioane de dolari si sa scape nevatamat. El este cautat de mai bine de 20 de ani de autoritatile americane, dar si de traficantii columbieni.

"Norocul meu este ca o mare parte a dusmanilor mei nu mai traiesc", spune el.

"Tony, poti sa ne gasesti un submarin?"

Povestea tepei date de Tony Yester a inceput la inceputul anilor '90, cand el a inceput sa dezvolte relatii stranse cu traficantii din Cartelul Cali. El actiona ca distribuitor al acestora si era una dintre piesele importante prin intermediul caruia tone de cocaina ajungeau in SUA si Europa.

Treptat, cubanezul a capatat increderea deplina a periculosilor traficanti columbieni, apogeul relatiei lor fiind furnizarea a trei elicoptere rusesti Cartelului, pentru a fi folosite la transportul cocainei.

Ulterior furnizarii a 3 elicoptere de transport Kamov Ka-52, cumparate dupa caderea Uniunii Sovietice, traficantii i-au cerut lui Tony Yester sa se intereseze si de achizitionarea unui submarin!

Cubanezul impreuna cu alti doi prieteni, si ei oameni implicati in activitati ilegale, au reusit sa negocieze cumpararea unui submarin sovietic cu motor diesel la 30 de milioane de dolari.

Numai ca acesta si-a schimbat planurile si a fugit cu avansul de 10 milioane de dolari pe care columbienii i-l inmanasera.

"Am vrut sa le iau si celelalte 20 de milioane, dar am scapat ca prin urechile acului. E incredibil cat de repede am putut sa cheltui banii", spune Tony Yester in documentarul numit Operatiunea Odessa.

Intreaga poveste despre incercarea lui Yester si a altor doi apropiati de a cumpara un submarin rusesc, dar si cum a reusit cubanezul sa ii pacaleasca pe columbieni este spusa chiar de acestia in Operation Odessa.