Cel mai musculos cangur din lume, a murit la 12 ani! Care e motivul

Roger era cel mai musculos cangur din lume.

Cangurul Roger a murit la 12 ani. Acesta a devenit cunoscut in intreaga lume in 2015, cand niste imagini cu el au facut inconjurul lumii, fanii fiind socati de ce musculatura are!

Roger a fost salvat "de pe strada" cand era mic, dupa ce mama sa fusese calcata de masina si ucisa. In timp, cangurul a ajuns la 2 metri inaltime si aproape 90 de kilograme, o statura impresionanta.

Acesta era tinut intr-un tarc special construit pentru el, unde traia alaturi de ... 2 neveste! Roger era un mascul alfa foarte teritorial, insa a murit recent de batranete!

Cei care se ocupau de el au declarat ca sunt foarte rare cazurile in care cangurii ajung sa traiasca 14 ani, Roger murind la o varsta "normala" pentru un cangur.