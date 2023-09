Cea mai sexy femeie din lume a scris o carte pentru copii și a strâns mii de reacții în online

Cea mai sexy sportivă a anunțat pe rețelele social media că a scris o carte pentru copii alături de sora ei, care e despre curaj, determinare și arată cât de uimitoare e lumea golfului.

„Am scris o carte petnru copii cu sora mea! Cartea e este a avea curaj, a fi determinat. Arată cât de uimitoare poate fi lumea golfului pentru oricine! Sper că o să vă placă”, a scris Paige Spiranac pe Twitter.

Postarea a strâns aproape 500,000 de vizionări și peste 8,000 de aprecieri. „Hattie joacă golf”, e numele cărții, care costă nu mai puțin de 30 de dolari. Convertiți în lei românești, înseamnă 140RON.

I wrote a children’s book with my sister! The book is about having courage, being determined, and showing how wonderful the game of golf can be for everyone! Hope it will get your little ones into the game❤️ click here to order yours-https://t.co/BcNEsuU0Q5 pic.twitter.com/wfJZTOBfRR