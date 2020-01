Cea mai cautata actrita de pe Pornhub nu-si gaseste iubit! Ce cauta la un barbat: "Nu-mi trebuie bani!"

Lana Rhoades e una dintre cele mai in voga aparitii in lumea filmelor interzise minorilor.

Lana a facut marturii surprinzatoare intr-un Q&A la care a participat recent. Lana a spus ca e singura si le-a dezvaluit fanilor ei cum o pot convinge sa le fie alaturi. Fata le-a zis urmaritorilor ei de pe Youtube ca banii n-o intereseaza la un barbat. Are 3 criterii in functie de care isi alege iubitul.

"As iesi cu un baiat normal, indiferent ce job ar avea. Nu am nevoie de bani, nu ma intereseaza partea asta. Imi fac singura banii. N-ar putea sa ma intereseze mai putin latura asta", a dezvaluit Rhoades (23 de ani).

"Primul lucru pe care il vreau e atractia. Imi place chimia dintre oameni. Poti sa fii cel mai sexy barbat din lume, dar daca nu simt nimic fata de tine, n-o sa-mi pese de cum arati. Al doilea lucru foarte important e simtul umorului. E important sa ne amuze aceleasi lucruri. Al treilea lucru care ma intereseaza e sa nu ma simt folosita. Urasc sa simt ca cineva profita de mine pentru bani sau pentru ca e cool sa fii iubitul unui star porno", a mai spus Rhoades.

"Sunt foarte draguta, barbatii erau interesati de mine si inainte sa fiu cunoscuta pentru filme. Am multe de oferit, dar trebuie ca un barbat sa aiba sentimente pentru mine ca sa putem face ceva impreuna! Vreau sa intalnesc pe cineva care ma face sa ma simt in largul meu alaturi de el, vreau un om caruia sa-i placa glumele mele, caruia ii place de mine, asa cum sunt. Vreau sa fie prietenul meu cel mai bun, dar si sa faca sex bine. Inca n-am gasit asa ceva. Sper sa apara cat mai repede pentru ca m-am plictisit sa fiu singura", a incheiat Lana.