Ce se intampla cu banii milionarului pedofil care s-a sinucis in puscarie. Averea se ridica la 600 de milioane de dolari

Jeffrey Epstein s-a sinucis in puscarie.

Americanul a tinut prima pagina a ziarelor in urma cu 3 saptamani, cand s-a sinucis in puscarie. Barbatul in varsta de 66 de ani era acuzat de pedofilie, nefiind prima data cand are probleme cu legea din acest punct de vedere.

Epstein mai fusese inchis la inceputul anilor 2000 din aceleasi motive, insa relatiile politice extrem de puternice, ce duceau pana la Donald Trump sau Bill Clinton, l-au ajutat sa scape cu o intelegere.

Acesta s-a sinucis si a lasat in urma sa, pe langa zeci, chiar sute de victime ale abuzului sexual, si o avere impresionanta, ce a fost evaluata de avocati la 600 de milioane de dolari.

Singurul mostenitor probabil al averii este fratele sau, insa oamenii legii vor ca banii sa fie impartiti intre familiile victimelor. Epstein obisnuia sa racoleze fete minore, cu varste incepand de la 13 ani, pe care le pacalea cu diferite sume de bani ca sa intretina relatii sexuale cu el.