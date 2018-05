Ce s-a intamplat cand 2 "meseriasi" de pe santier l-au provocat la bataie pe acest luptator cu 271 de meciuri in ring!

Nu au stiut cine e pentru ca iesise la alergare.

Buakaw este unul dintre cei mai mari luptatori de Muay Thati din istorie. Acesta are peste 270 de meciuri la profesionisti in palmaresul oficial, din care 235 sunt sunt victorii iar 71 sunt KO-uri.

Acesta a povestit un eveniment mai putin placut pentru el, dar totusi haios. Thailandezul era la antrenament in Belarus si a iesit la alergare, insa in momentul in care a trecut pe langa un santier, acesta a fost provocat de 2 "meseriasi" la bataie. Buakaw a refuzat sa intre in conflict cu ei, insa acestia l-au agresat si hartuit in asa fel incat a doua zi a iesit la alergare cu o arma la el.

Barbatii au rectionat la fel a doua zi si chiar au mers la sala unde se antrena Buakaw si l-au amenintat. In cele din urma, cateva persoane "influente" au intervenit si i-au adus pe cei doi barbati ca sa isi ceara scuze, acestia spunand ca erau beti si de aceea au facut scandal.

Din fericire, tailandezul nu a dat curs provocarilor, spunand ca evita sa intre in conflicte pe strada pentru ca oricand poti avea surpriza ca adversarul sa aiba un cutit sau un pistol.

Iata de ce este in stare Buakaw :)