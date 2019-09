Ce s-a intamplat la nunta unui mafiot din Cosa Nostra. Invitatii au venit la ceremonie pentru un cu totul alt motiv

Cosa Nostra isi schimba obiceiurile in ultimii ani.

Membrii din celebra Cosa Nostra, mafia italiana din SUA, au ajuns sa isi schimbe obiceiurile vechi de peste 100 de ani, dupa ce politia a ajuns sa le stie pe de rost tainele.

Acestia obisnuiau sa tina ceremoniile in care erau introdusi noi membri in familia mafiota in spatii private, departe de ochii publici. Ba chiar tineau aceste momente in tot felul de pivnite, beciuri si camere obscure, acolo unde erau prezenti toti membrii familiei mafiote, in timp ce seful era cel care facea "onorurile".

Recent, aceste ceremonii au loc la evenimente publice, acolo unde politistii se asteptau mai putin. Un astfel de moment a avut loc in 2010, la nunta lui Anthony Staino, un mafiot de rang inalt din mafia din Philadelphia. Un informator a declarat recent ca acea nunta a fost folosita ca pretext pentru a aduna intreaga familie mafiota si pentru a introduce cativa membri noi in cercul acestora.

Acesta a mai dezvaluit ca, in ultimii ani, casatoriile, inmormantarile, botezurile in in general cam toate ceremoniile de acest gen sunt folosite de mafioti pentru a avea aceste intruniri!