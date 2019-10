CE NEBUNIE! Ce se intampla daca bei "Ya Dong", cel mai nou cocktail din sange de broasca otravitoare

Un nou cocktail face ravagii.

Asiaticii au o imaginatie bogata. Acestia au inventat un nou tip ce cocktail, ce se numeste ya dong. Bautura este compusa din mai multe plante dar si din sange de broasca otravitoare.

Amestecul iti da o stare inedita, un amestect intra starile pe care le ai cand consumi droguri si cand bei alcool. Bautura este insa extrem de toxica, daca este preparata de amatori. Pana acum s-a inregistrat 1 deces, 3 oameni sunt in coma si peste 10 sunt in stare grava in spital dupa ce au consumat acest cocktail preparat gresit.

Autoritatile avertizeaza oamenii sa nu mai consume bauturi din substante toxice, cum este sangele de broasca otravitoare, insa avand in vedere pretul mic dar si faptul ca dependenta de droguri in Asia este una foarte mare, medicii se asteapta si la alte cazuri grave in urmatoarele luni.