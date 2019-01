MESAJELE GROAZEI! Ce SMS-uri i-a dat El Chapo amantei. Ii spunea ca o iubeste, dar si ca o omoara

Celebrul traficant isi teroriza amanta.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Joaquin Guzman, poreclit El Chapo, este cel mai mare traficant de droguri din lume. Aceste este detinut in acest moment in USA, acolo unde are loc procesul in care procurorii americani sper sa il condamne pe viata.

In timpul procesului au aparut mai multe dezvaluiri incredibile, printre care si detalii din viata intima a celebrului traficant. Mesajele pe care i le trimitea amantei sunt de-a dreptul terifiante.

Acestea contineau amenintari cu moartea dar si declaratii de dragoste, in functie de toanele in care era acesta. Majoritatea amenitarilor erau pentru ca femeia sa nu cada in capcana politiei si sa faca declaratii impotriva sa.

"Asculta la mine, mafia omoara doar oamenii care nu isi platesc datoriile si care toarna la politie, dar daca esti fata serioasa nu sunt probleme", i-a scris El Chapo amantei.

Aceasta a fost tinuta secret fata de sotia sa, femeia de 29 de ani facand parte din organizatia de traficanti de droguri a lui El Chapo.

Iata mai jos alte mesaje trimise de traficant:

"Minciunile creaza mereu probleme. Sa nu ma minti niciodata, iubita mea. Tine minte asta, iti zic pentru ca te iubesc".

"Cine ma tradeaza moara de fiecare data. Indiferent daca sunt femeie, barbat, sau chiar oameni din familia mea".

Mai mult, femeia i-a transmis ca are un fiu cu el, iar El Chapo i-a transmis mai multe mesaje de genul "Va pup pe amandoi" si tot felul de emoji-uri.