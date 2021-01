Ce-i asta, magie? S-au uitat pe cer si au crezut ca vad dublu! Fenomenul extraterestru care e greu de explicat

Un fenomen natural impresionant a fost surprins intr-o statiune din Suedia, imaginile viralizandu-se imediat pe retelele sociale.

Si copiii de cea mai frageda varsta stiu faptul ca exista un singur Soare care lumineaza Pamantul, iar curcubeul nu poate fi decat unul singur. Ei bine, lucrurile nu stau chiar asa, iar martori au fost recent turistii statiunii de schi Tandadalen din sudul Suediei.

Acestia au asistat la o minune a naturii, avand ocazia sa admire doi sori si doua curcubee, in acelasi timp. Cum e posibil? Specialistii denumesc aceasta imagine halou solar, de fapt fiind vorba despre un fenomen optic care consta in aparitia unor inele luminoase in jurul Soarelui sau al Lunii datorate reflexiei, refractiei si dispersiei luminii in micile cristale de gheata aflate la inaltimi mari in troposfera, adica stratul inferior al atmosferei.

