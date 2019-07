Politistii au gasit o AVERE intr-o duba care i-a lovit accidental. Soferul a fost arestat imediat. VIDEO

Un accident minor intre o duba si o masina de politie s-a lasat cu o descoperire uimitoare.

Politistii australieni au reusit o captura de 200 de milioane de dolari in urma unui accident in care chiar ei au fost implicati.



Soferul unei dube a scapat masina de sub control si au lovit chiar o masina a politiei. Cand s-au uitat in duba, politistii au descoperit 273 kg de metanfetamina, estimata la o valoare de 200 de milioane de dolari. Soferul a fugit de la fata locului, insa a fost capturat la cateva strazi distanta.



Accidentul a fost capturat de camerele de supraveghere de pe strada.