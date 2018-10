Ce a fost in stare sa faca Cristiano Ronaldo! Femeia din Las Vegas arunca o noua BOMBA: Nu a fost doar violul

Ce a facut Cristiano Ronaldo ca sa scape de orice probe in scandalul abuzului sexual.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Modelul Kathryn Myorga, cea care il acuza pe Cristiano Ronaldo ca a violat-o intr-o camera de hotel din Las Vegas in urma cu noua ani, arunca o noua bomba.

Aceasta sustine ca starul portughez a vrut sa ii strice reputatia si sa o denigreze in orice fel posibil.

Aceasta sustine ca Ronaldo a angajat o echipa de specialisti in ceea ce priveste protectia reputatiei pentru a preveni orice proba pe care ea ar fi putut-o folosi in cazul de abuz sexual.

"Omul acela se uita la noi si isi nota anumite lucruri", a explicat Mayorga.

Totodata, femeia sustine ca dupa noaptea respectiva, a fost urmarita pas cu pas de un detectiv angajat de Ronaldo, care avea sarcina de a demonstra ca Mayorga nu sufera de stres posttraumatic dupa abuzul sexual la care a fost supusa.

Politia din Las Vegas a anuntat marti ca a redeschis ancheta in cazul acuzatiilor de viol aduse de americana Kathryn Mayorga.

In varsta de 34 de ani, Kathryn Mayorga, a afirmat intr-o plangere depusa in statul Nevada ca portughezul a fortat-o sa intretina relatii sexuale cu el. Aceasta spune ca episodul a avut loc in anul 2009, intr-o camera de hotel din Las Vegas. Aceasta a incheiat, la momentul respectiv, o intelegere cu fotbalistul portughez, pentru a pastra tacerea si a primit 375.000 de doalari pentru asta.