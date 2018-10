Probleme uriase pentru Cristiano Ronaldo! Politia americana a redeschis ancheta in cazul in care starul lui Juventus e acuzat de viol

Probleme uriase pentru Cristiano Ronaldo.

Politia din Las Vegas a anuntat ca a redeschis ancheta in cazul acuzatiilor de viol aduse de americana Kathryn Mayorga.

In varsta de 34 de ani, Kathryn Mayorga, a afirmat intr-o plangere depusa in statul Nevada ca portughezul a fortat-o sa intretina relatii sexuale cu el. Aceasta spune ca episodul a avut loc in anul 2009, intr-o camera de hotel din Las Vegas. Aceasta a incheiat, la momentul respectiv, o intelegere cu fotbalistul portughez, pentru a pastra tacerea si a primit 375.000 de doalari pentru asta.

"Plangerea doamnei Mayorga, probele fizice ale agresiunii sale sexuale (…) nu sunt 'fake news'", a declarat Leslie Stovall, avocatul lui Mayorga.

"Nu, nu, nu, ceea ce au spus sunt stiri false. Vor sa se promoveze prin intermediul numelui meu, este normal. Vor sa fie faimosi, sa-mi spuna numele. Da, face parte din meseria lor. Sunt un om fericit si totul este bine", a fost reactia lui Ronaldo la intrebarile fanilor pe Instagram.