Boris Johnson 0, umbrela 1! :)) Imaginile momentul cu prim-ministrul Marii Britanii! O umbrelă i-a dat bătăi de cap 

Prim-ministrul britanic a participat la Memorialul Național Arboretum și a adus zâmbete la un eveniment care se voia mai degrabă sumbru, în care erau elogiați polițiștii care au murit la datorie. Londra este cunoscută pentru faptul că, în medie, în peste 150 de zile ale anului, plouă.

Aflat la eveniment alături de Prințul Charles, care și-a desfăcut umbrela în momentul în care a început ploaia, Boris Johnson a vrut să îi urmeze exemplul și a încercat să își deschidă umbrela, însă totul s-a transformat într-o „luptă”.

Umbrela prim-ministrului nu se deschidea sub nicio formă, sub privirile amuzate ale Prințului Charles, iar în momentul în care a reușit să o deschidă, s-a închis imediat. La a doua încercare de a redeschide umbrela, aceasta s-a deschis invers, din cauza vântului puternic.

Boris Johnson struggles with an umbrella, much to the amusement of the Prince of Wales and Home Secretary Priti Patel.

The Prime Minister was attending a dedication ceremony of the UK Police Memorial at the National Memorial Arboretum in Staffordshire.#5News pic.twitter.com/dKsJ8E3ZnS