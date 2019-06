BOMBA! 3 membri ai familiei lui El Chapo au obtinut VIZA de intrare in SUA. Cum a fost posibil

El Chapo se afla in inchisoare in SUA.

In plin proces in New York, El Chapo a tinut prima pagina a ziarelor dupa ororile povestite in timpul sedintelor de la tribunal. Acest lucru nu a impiedicat guvernul SUA sa ofere 3 vize pentru membri ai familiei traficantului.

Mama lui El Chapo si cele doua fetite ale sale au obtinut viza de intrare in SUA, declansand un adevarat razboi in media. Avand in vedere dificultatea cu care se obtin vizele de SUA in ultima perioada, faptul ca cel mai mare traficant de droguri a reusit sa obtina pentru membrii familiei vize a starnit rumoare.

Un oficial guvernamental a explicat ca vizele sunt unele "umanitare" si se ofera in cazurile urgente, cand sunt chestiuni de viata si de moarte. Chiar si asa, faptul ca El Chapo va primi in urmatoarele doua saptamani mai multe sentinte pe viata in inchisoare nu "scuza" faptul ca guvernul american a oferit foarte usor vizele.

Cele 3 persoane vor merge in vizita la penitenciar, fiind posibil sa fie pentru ultima data cand El Chapo isi vede mama in viata.